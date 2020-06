Pandemia torna e-commerce mais sustentável

O comércio eletrónico teve um boost com a covid-19 mas o foco mudou e a distância encurtou, em muito.

Economia Circular Publicado em 24 Junho 2020

A Marktest decidiu pegar no seu top do ranking de comércio eletrónico de abril de 2019 e analisar o que mudou este ano. “As mudanças encontradas mostram como os nossos interesses de compra mudaram, neste novo contexto social”, refere a empresa.

“Há um ano, o ranking era liderado por um site de equipamentos – AliExpress – seguido de um site relacionado com viagens e turismo – Booking. Só nos três lugares seguintes se posicionavam sites ligados a redes físicas de lojas em Portugal: Worten, Continente e Fnac. Passados 12 meses, e em pleno confinamento, tantos as necessidades, como as perspetivas de atividades físicas de lazer, sofreram grandes mudanças, fazendo algumas temáticas descer dramaticamente na atenção dos portugueses, muito circunscritos ao seu espaço doméstico e sem grandes expectativas de viagens, no curto prazo”, adianta.

A procura por compras por produtos locais levou também ao surgimento de vários sites agregadores – tipo Marketplaces – que ajudam os produtores e pequenas lojas a venderam os seus produtos online. São os casos do www.comerciantes.pt ou do Bairro (https://bairro.agrimp.com/) que foram criados durante a pandemia e que os especialistas esperam que ajudem a manter a tendência de compras online de proximidade, reforçando ainda mais o impacto positivo do comércio eletrónico no futuro.

Por seu lado, a ACEPI reformulou o programa Comércio Digital para ajudar os negócios de proximidade a darem resposta aos desafios colocados no pós-covid, disponibilizando novos recursos.

O conjunto de iniciativas lançadas na semana passada abrange a reformulação do site ComércioDigital.pt, tendo em conta o novo contexto e necessidades criadas pela pandemia.

O novo site inclui informação sobre como Obter Ajuda; Como Fazer; Como Estar Informado e um Diretório. Um outro recurso de peso é a Academia do Comércio Digital, uma plataforma online que disponibiliza conteúdos formativos e ferramentas de capacitação para a economia digital.

Visando potenciar a divulgação e o esclarecimento sobre os principais temas, tendências e boas práticas para negócios na internet nesta fase pós-covid, o comércio digital vai igualmente realizar sessões, workshops e seminários online.